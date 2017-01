La terribile minaccia già dimenticata

Li ricordo ancora i nomi dei responsabili che minacciavano il mio paese. Quelli che, con l’aiuto di una parte deviata di qualche Fbi, architettavano la morte della democrazia. Sapevo in dettaglio tutti i fatti, chiamiamoli così, di cui si erano resi colpevoli. Me li avevano snocciolati le Sarzanini, i Bianconi e le Milelle, o i Bolzoni al completo. Il mio paese spiato ai suoi massimi livelli, e sull’orlo dell’abisso, per l’occulto retropotere di un’altra P (la quinta, credo) con tutti noi nella sacca buia del cyber-golpe, ostaggi impotenti di trame oscurissime e trascinati nel gorgo dell’apocalisse. Terribili suonavano i nomi dei colpevoli: Occhionero. I tremendi, i potentissimi fratelli Occhionero. Scomparsi dai radar dopo quattro giorni. Mah! Sarà l’inverno, deve aver nevicato.