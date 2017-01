Buongiorno

“La verità? La verità è che i corsivi di Gramellini, dal primo all’ultimo, erano piatti, diligenti e appetitosi come una ricetta vegana innaffiata ogni tanto da un bicchiere di Ferrarelle, e i suoi pensieri erano eccitanti come il footing, e le sue provocazioni interessanti come una collezioncina di bottigliette mignon, e lui aveva l’aria di chi si diceva da solo che il suo talento non si discute, la mia opera vivrà, io lo so, e adesso infatti sta proprio di fianco a Severgnini e ben gli sta, oh!”. Dai, Mattia, scrivilo.