Paragone di Papa Francesco tra la Germania nazista e l'America di Trump

Donald Trump stava giurando a Washington e Papa Francesco ricordava Hindenburg, la crisi tedesca del 1930, indicava quello del 1933 nazista come l’esempio più tipico dell’esito del populismo europeo, evocava Hitler come il falso salvatore di quel tempo (“un ragazzetto di nome Adolf Hitler diceva: io posso, io posso”), non a caso votato anch’egli dal suo popolo, per invitare infine a paragonare le paure della Germania di allora a quelle che negli Usa incoronano oggi Trump. E c’è ancora qualcuno che s’incazza se lo chiamiamo Papa Ciccio.