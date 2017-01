Matteo in pelliccia

Volete ostinarvi a non accettare l’idea che con la globalizzazione al tramonto, la signora Trump in arrivo, il recupero del quo ante, e con il freddo che sta facendo in giro, sarebbe del tutto naturale e di buon senso riammettere l’uso della pelliccia naturale? Ostinatevi, se amate tanto andare contro i tempi, continuate pure col vostro orrendo sintetico. Ma rendetevi conto, almeno: sarebbe ingiusto, oltre che del tutto impossibile, separare Matteo Salvini dal suo montgomery di sciacallino.