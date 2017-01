Una Verità terrificante

E sfogliamoci un po’ La Verità. “Gli immigrati nelle carceri costano 850 milioni l’anno”; “Lo Stato regala 47 miliardi alle banche”; “Una generazione di suicidi con le ali”. Pagina 1. “A Firenze il cugino dell’assessore fa occupare le case ai clandestini”; “Dare lavoro a chi chiede asilo è un suicidio”; “A Bergamo la Caritas ha finito i soldi perché ha aiutato solo gli stranieri”. E siamo a pagina 2. “Per tappare la falla di bilancio cresceranno Imu e Tasi. Addio Ape”; “Per Renzi la coerenza è codardia”; “E agli italiani tocca pagare la tassa Renzi”; “Pur di tenersi il generale indagato il Giglio magico viola la legge Madia”. Pagina 3. Poi: “Hanno lasciato i terremotati sotto la neve”; “Esami più facili e niente bocciature, la scuola sarà una fabbrica di asini”; “Il governo italiano difende le aziende. Straniere”; “Ospite di Bergoglio il teorico che inventò la dottrina suicida di non fare più bimbi”; “I figli di coppie divorziate sono più esposte ai tumori”; “Luxottica diventa una big francese. Lascia in borsa un buco da 25 miliardi”; “L’obesità piace alle aziende, ci costa 23 miliardi”; “Per non essere travolti dalla plastica mangeremo buste della spazzatura”; “I ragazzi con le ali volano verso la morte”. E occhei, siamo entrati in guerra. Ma fateci un cazzo di titolo che tranquillizzi, no?