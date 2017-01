Cosa poteva dire Renzi a Repubblica

Verissimo, poteva dire qualcosa in più, Renzi, mostrare una riflessione meno scontatamente politiciènne, ragionare più alto e apparire più adeguato alle ansie di simpatizzanti e no, poteva apparire maggiormente incisivo, pacato, ma con una visione, e più profondo nella riflessione dei propri errori passati, dal momento che li ha ammessi, quanto nelle proposizioni per il futuro. Pazienza. Certo che almeno su una cosa non ci piove: le domande della signorina Zagrebelsky, dire magnifiche è poco.