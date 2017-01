La furia di Enrico Rossi

Due gli interventi significativi di ieri. Il presidente toscano Enrico Rossi furioso contro Renzi: “Con Renzi non si vince e si richiude l’Unità. Oggi persino Staino ce l’ha con Renzi…Mi domando in che mani, e non da oggi e non solo con Renzi, sono caduti l’Unità e il partito. Voglio esprimere solidarietà ai giornalisti. E non perdo la speranza che con la lotta politica si possa rilanciare il giornale glorioso che Togliatti voleva fosse il Corriere della Sera dei lavoratori”. Bon. Analoga furia di Cicciolina contro Google: “Non sono io quella che fa sesso col cavallo!”.