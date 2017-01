Riassunto della presidenza di Obama

Golpe contro Erdogan. L’ha perso. Alleanza Putin- Turchia: sembrava impossibile, lui ce l’ha fatta. La questione razziale negli Usa esplosa come non mai, da Dallas a Baton Rouge. Le primavere arabe. Con l’islamismo trionfante. Le alleanze a geometria variabile: Siria, Yemen, Iraq o Libia. Mai che abbia avuto gli stessi alleati. Il disastro nella gestione di Shale Oil. L’ideona dell’Ucraina nella Nato. Quell’altra sulla Georgia. Israele mollato per strada. Una riedizione della Guerra Fredda, che magari diventa calda. E l’anarchia generale. Dio, però, quanto ama Michelle!