L'informazione sulla strage a Gerusalemme

Emblematico del sentimento primo e principale della maggior parte dell’informazione, il titolo del Corriere.it non appena avvenuta la strage di Gerusalemme: “Tir sui soldati”. Evidentemente autoguidato. Niente palestinesi, niente terrorismo palestinese, niente islamismo palestinese in primo piano. Culo ha voluto, tra l’altro, che al Corriere non siano andati a investigare sul motore del camion. Avrebbero probabilmente titolato: “Duecento cavalli solitari fanno strage”. Ciò che, intendiamoci bene, non legittima alcuna lagna: al momento, almeno nella vecchia Europa antifascista, ancora non si ha notizia di spille con la scritta: “Je suis un Tir”.