Se la Befana avesse un naso meno prominente

Se la Befana mettesse soltanto carbone, e niente dolcetti, nelle calze di ognuno. Se restasse scorbutica, come in effetti viene rappresentata, ma portasse un naso un po’ meno prominente. Se si trasferisse con l’auto invece che con la scopa, avesse le scarpe belle nuove quando viene di notte, si sentisse una via di mezzo tra Giulio Cesare e Napoleone, ma fosse maschietto, e venisse regolarmente trombato dalla città dov’è nato, e fosse nato a Venezia, sarebbe Brunetta.