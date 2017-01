Chi mi ricorda Giustino martire

Sapevo poco o nulla, di Giustino martire, fino a che non ha avuto la ventura di imbattersi nella sua figura luminosa la mia nipotina più grande, alle prese con le pagine scolastiche sulle persecuzioni dei primi cristiani. Mi ha rifilato a un certo punto, la piccola, perfino l’opinione di un certo Osborn. Il quale, del santo martoriato dall’imperatore Marco Aurelio, addirittura ha scritto: “L’amore di Giustino per la verità domina la sua vita. Egli dichiara che avrebbe potuto morire, piuttosto che rinnegare ciò che è vero. Il suo proposito non è solamente di salvare la vita ai cristiani e di difendere coloro che soffrono ingiustamente. Soprattutto, vuol far conoscere la verità”. E io, ignorante che sono, leggevo, e leggevo, e tra me e me pensavo: toh, tale e quale Chicco Mentana.