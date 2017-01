Aprire gli occhi a Camusso, Bersani, Davigo, Rodotà&Co.

Dite un po’, non sarebbe una figata riunire in una grande sala la Susanna Camusso, i cobas, Gotor, quei birichini del Manifesto, con Bersani e Speranza, e certamente Paolo Flores, più Rodotà, più alcuni economisti che so io, qualche Asor Rosa, il dottor Davigo in rappresentanza della superba categoria, frotte di giornalisti che vanno per la maggiore, un po’ di banchieri, con il Comitato insegnanti deportati accoccolato rigorosamente nelle poltronissime, poi sul più bello esce il direttore con la grande orchestra e gli suona a tutti “Babbo Natale non esiste”?