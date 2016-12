Informazione per gli austriaci e i loro cibi vegani per gatti

L’ho scoperto ieri. Esiste il cibo vegano per gatti. Dicasi vegano. Nemmeno per cani, per gatti, gli animali più esclusivamente carnivori sulla faccia della terra. Pesce vegetale e muscolo di grano, per i cari felini. Li fa, che sappia io, un’azienda austriaca. E penseranno magari di sbalordirci, quei ciucciabirra. Loro. Di sbalordire noi. Bene, allora li informiamo. Noi abbiamo D’Alema, il leone che rumina.