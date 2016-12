Non è lo spirito di ripicca che preoccupa, di Obama. Né il fatto che non abbia capito nulla di Israele e del suo desiderio di pace, e perciò di Gaza, quando il falco Sharon l’abbandonò per un progetto di convivenza e quegli stronzi ne fecero immediatamente una santabarbara missilistica per cancellare gli ebrei. Quello che preoccupa di Obama, ma per meglio dire di noi, è che siamo stati per otto anni nelle mani di un campione planetario di belinismo convinto che, quando coi titoli di coda finisce il mondo, basta riconsegnarlo al videonoleggio.