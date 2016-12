È naturale che i due attentati stragisti compiuti a Berlino e a Nizza, provocando macelli di uomini donne e bambini innocenti con un camion, in occasione delle maggiori feste laiche e religiose, suscitino un di più di orrore e di commozione. Mi pare di ricordare che un metodo simile, adottato da molti anni contro innocenti di Gerusalemme o di Tel Aviv, i quali magari stavano aspettando l’autobus alla fermata e in prossimità, magari, della festa di Pesàch, avesse suscitato reazioni troppo deboli. Ma si trattava di automobili laggiù, intendiamoci, e poi facile che mi sbagli, anche se non mi pare di ricordare camion così potenti. Ecco. Potrebbe essere una questione di cilindrata.